إصابة شخصين اصطدما ببعضهما داخل ملعب المدينة الرياضية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب طالبان جامعيان، اصطدما ببعضهما، بملعب المدينة الرياضية بدمو، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان ملعب المدينة الرياضية، بدمو، شهد اصطدام طالبين ببعضهما، وأصيبا بكدمات، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان أصيب 7 مواطنين في حادث، إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق "القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي"، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين، الي مسشتفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق,

كان طريق طريق "القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي"، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أسفل الطريق الاقليمى اتجاه أسيوط، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 7 مواطنين، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان مستشفي أبشواي المركزي، استقبل المواطن محمود أ م 30 سنة، يعاني من كسر وجرح وخذي، وتبين أنه سقطت عليه أسياخ حديد، بمحل عمله بمركز يوسف الصديق، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصاب، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابى التي تولت التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا، بعثور الأهالي، بشارع مصطفي حسن بمدينة الفيوم، علي جثة لسيدة في الستينات من عمرها، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين أن الجثة لسيدة تدعي، إيمان ف ع 66 سنة، والجثة في حالة تيبس، وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا، بعثور أهالي قرية العامرية علي جثة مواطن، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الواقعة بجوار مسجد صميدة بقرية العامرية، وتبين وجود جثة هامدة لمواطن، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي الفيوم العام، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبيان سبب الوفاة.

كان طريق "القاهرة -أسيوط الصحراوي الغربي"، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بعد كمين الطيور اتجاة أسيوط، وعلي الفور، إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث وتبين إصابة 4، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق "القاهرة - الفيوم الصحراوي"، شهد وقوع حادث، إصطدام سيارة بشخصين، أمام قرية الكعابي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.