اليوم السابع
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إصابة رئيس مدينة الوقف وسائق بقنا فى حادث انقلاب سيارة على طريق المراشدة

السبت، 14 يناير 2023 12:46 م
إصابة رئيس مدينة الوقف وسائق بقنا فى حادث انقلاب سيارة على طريق المراشدة إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب رئيس مركز ومدينة الوقف بقنا وسائق، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة بقرية المراشدة التابعة للمركز شمال المحافظة.
 
تلقى مدير أمن قنا، إخطارا يفيد انقلاب سيارة 2 كابينة في حادث على طريق المراشدة بمركز الوقف، وأسفر الحادث عن إصابة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.
 
ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة عزت القناوي، 40 عاما، وأحمد بدوي، 30 عاما، في الحادث، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
وكان قد أصيب 4 أشخاص، في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام.
 
تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.
 
 
 
 
 

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