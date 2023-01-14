أين تتجه أسعار الذهب فى الأسبوع الثالث من يناير 2023؟ ارتفاع أم استقرار.. فيديو

كتب - ريهام الباشا

قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية حملت عنوان "أين تتجه أسعار الذهب بالأسوع الثالث من يناير 2023؟ ارتفاع أم استقرار أم انخفاض" حول توجهات سوق الذهب في الأسبوع.

وكانت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت 14 يناير 2023 شهدت استقرارا ملحوظا، حيث يسجل جرام الذهب من العيار الرئيسي 21 ما قيمته 1850 جنيها للجرام في تداولات اليوم، وسط تحرك ملحوظ في سوق الذهب.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1586 جنيها.

عيار 21 سجل 1850 جنيها.

عيار 24 سجل 2114 جنيها.

الجنيه الذهب 14800 جنيه.

توقع تقرير gold Bullion، أن تتجه 31 دولة من الاقتصادات الكبرى والناشئة، لرفع أسعار الفائدة خلال 2023، حيث تتزايد وتيرة التشديد للسياسة النقدية وتظل البنوك المركزية في مسيرتها لتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، ثم نشهد بعض الهدوء في تحريك الفائدة خلال النصف الثاني من 2023

وأضاف التقرير، أنه بناء على توجهاته الحالية، سيكون الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي(Fed) قد قام برفع الفائدة لما يقرب من 500 نقطة أساس على المعدلات حتى الربع الأول من عام 2023، تليها البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ومن المتوقع أن تتوقف الزيادات مؤقتًا بحلول نهاية الربع الأول من عام 2023.الثالث من 2023 خاصة بعد تسجيل الأسعار مستويات 1850 جنيها