أوبزرفر: شهادة علنية لبوريس جونسون أمام "العموم" فى فبراير حول حفلات الإغلاق

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إنه رغم انتهاء إجراءات وباء كورونا فى المملكة المتحدة، إلا أن رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، بوريس جونسون لا يزال يواجه تساؤلات حول ما إذا كان ضلل نواب البرلمان بشأن حفلات نظمت داخل داونينج ستريت – مجلس الوزراء- وقت الإغلاق بما يخالف القواعد التى أوصت بها حكومته.

وأوضحت أنه رغم استمرار مؤيديه فى اعتقاد أن بوريس جونسون هو السياسي الوحيد الذي يتمتع بجاذبية شباك التذاكر لتغيير حظوظ حزب المحافظين المتعثرة، إلا أنه لن يستطع العودة إلى المشهد السياسى قبل تجاوز عقبة جديدة متمثلة فى عرض شهادته العلنية أمام لجنة الامتيازات البرلمانية فى مجلس العموم عبر أبرز القنوات البريطانية.

وقالت "الأوبرزفر" إنه تم تقديم الكثير من الأدلة الحساسة إلى التحقيق لدرجة أنه يتم الاحتفاظ بالمستندات فى "غرفة مؤمنة". يُسمح فقط لأولئك الذين لديهم تصاريح بالدخول والخروج. وقال أحد المصادر إن بعض المزاعم حول الحفلات كانت "غريبة بالتأكيد" ، وأن معلومات جديدة ستظهر.

وفي الوقت نفسه ، فإن ظهور جونسون المنتظر بفارغ الصبر - والذي قد يكون واحدًا من عدد قليل فقط من جلسات الاستماع العامة - سيحدث في وقت متأخر عما كان مخططًا له في الأصل نتيجة لكمية الوثائق التي تم تقديمها إلى اللجنة. ومن المتوقع الآن أن يظهر أمام الكاميرات الشهر المقبل. سيتم بث هذا على الهواء مباشرة على البث التلفزيوني للبرلمان ، ومن المفهوم بالفعل أن سكاي نيوز قررت عرض جلسة الأدلة الكاملة الخاصة به.

وفي الأسبوع الماضي ، تبرع جونسون يمليون جنيه إسترليني لمكتبه من كريستوفر هاربورن ، وهو رجل أعمال بريطاني مقيم في تايلاند كان قد قدم سابقًا ملايين الجنيهات إلى حزب نايجل فاراج المنادى بالخروج من الاتحاد الأوروبي. كما يتم دعم جونسون وعائلته أيضًا من قبل عائلة الملياردير بامفورد ، الذين زودوا جونسون بمنزلين أعلن أن تكلفة كل منهما تبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني في الشهر.