اليوم السابع
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وزيرة بريطانية سابقة تتوقع عودة جونسون إلى داونينج ستريت نهاية العام المقبل

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 03:45 م
وزيرة بريطانية سابقة تتوقع عودة جونسون إلى داونينج ستريت نهاية العام المقبل بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى الأسبق
كتبت رباب فتحى - أ ش أ

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توقعت وزيرة الثقافة البريطانية السابقة نادين دوريس، أن يعود رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، إلى داونينج ستريت مرة أخرى بحلول نهاية العام المقبل.

وحذرت دوريس، رئيس الوزراء البريطاني الحالي ريشي سوناك من أن استطلاعات الرأي الكارثية قد تؤدي إلى إقالته وتعيين جونسون مكانه، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقالت: "اعتقد أن هناك فرصة إذا استمر تدني شعبية سوناك في استطلاعات الرأي بحلول هذا الوقت من العام المقبل، فسنشهد عودة بوريس جونسون إلى داونينج ستريت".

وأجبر نواب بريطانيون، جونسون على ترك منصبه بعد سلسلة من الفضائح، حذر البعض من مواجهة ريشي سوناك لتساؤلات حول مستقبله السياسي في مايو المقبل بعد الانتخابات المحلية، وهي المرة الأولى التي سيتمكن فيها الناخبون من إصدار حكمهم على الحزب منذ الاضطرابات.

لكن دوريس قالت إن "الأمر سيستغرق وقتا أطول قليلا من ذلك. اعتقد أن الانتخابات المحلية في مايو ستكون صعبة للغاية بالنسبة لنا، لكن ريشي سوناك لن يترك منصبه".

 


بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانيا

انتخابات المحافظين

ريشى سوناك

حزب المحافظين

حزب العمال



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