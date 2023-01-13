العثور على شاب مقتولا وملقى بأحد الشوارع فى الدقهلية متغيب منذ 4 أيام

الدقهلية: شريف الديب

عثر أهالى قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية، اليوم، على جثة شاب مُبلغ باختفائه منذ 4 أيام مقتولًا بأحد شوارع القرية، بعد سرقة بضاعته، حيث كان يعمل على بيع البطاطين والمفروشات على تروسيكل خاص به .

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من أهالى قرية كوم النور التابعه للمركز بالعثور على جثة شاب يسكن بالقرية مقتول وملقى بأحد شوارع القرية واختفاء البضاعه التى يتاجر بها.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الجثه لشاب يدعى "عبد الرحمن السيد"، 17 عامًا من محافظة بنى سويف ولكنه يسكن بالقرية ويعمل فى بيع البطاطين والمفروشات وجاء لمحافظة الدقهلية للبحث عن لقمة العيش حيث تبلغ باختفائه منذ 4 أيام بالبضاعه الخاصه به وجرى نشر صوره على عدد من الصفحات بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" إلا أنه جرى العثور على جثته صباح اليوم بدون البضاعه الخاصه به .

جرى نقل الجثه الى مشرحة مستشفى ميت غمر العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعه وسرعة ضبط الجناة.