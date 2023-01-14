اليوم السابع
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أزهر الشرقية: لا شكاوى من أسئلة امتحانات الشهادتين الإعدادية والابتدائية

السبت، 14 يناير 2023 02:49 م
أزهر الشرقية: لا شكاوى من أسئلة امتحانات الشهادتين الإعدادية والابتدائية امتحانات الشهادتين الإعدادية والابتدائية
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور السيد أحمد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن غرفة عمليات امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول، التى بدأت اليوم لم تتلق أى شكاوى، من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

 

وأضاف لـ"اليوم السابع"، انه حرص على التواجد مبكراً بمقر اللجان لمتابعة مدى جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب فى أول أيام الامتحانات، متابعاً ضوابط فض مظاريف الأسئلة وتوزيعها، كما حرص فضيلته على الإطلاع على محتوى الأسئلة لقياس مدى مناسبتها لمستوى الطلاب، مشيراً إلى أنها جاءت فى مستو الطالب المتوسط، ولا توجد أى شكاوى منها

 

وأضاف أنه خلال جولته شدد رئيس المنطقة على توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، كما شدد على منع ظاهرة الغش نهائياً والتصدى لكافة أساليبه، متابعاً تواجد الموجهين بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها.

 

كما أكد أن غرفة العمليات بالمنطقة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير عملية الامتحانات والرد على أى استفسارات تخص اللجان، مشدداً على فرض الانضباط بداخل اللجان والالتزام بتطبيق تعليمات وضوابط الامتحانات التى أوصت بها الإدارة العامة للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد.

 

يشار أن طلاب الشهادة الابتدائية يؤدون الامتحان اليوم فى مادة القرآن الكريم، بينما يؤدى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحان فى مادتى الفقه واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف) بينما يؤدى طلاب البرنامج التأهيلى الملحقين على الشهادة الإعدادية امتحان اليوم الأول فى مادة الفقه.


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