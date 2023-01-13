4 أنواع فرعية من متلازمة كورونا طويل الأمد بناءً على أعراضك

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة عن أن هناك أربعة أنواع فرعية رئيسية من أعراض كورونا طويلة الأمد، وتحدث متلازمة كورونا الطويلة الأمد للشخص عندما يواجه أعراضًا جديدة أو مستمرة بعد أكثر من أربعة أسابيع من الإصابة الأولية بالفيروس التاجى وفي بعض الأشخاص، يستمر فيروس كورونا لفترات طويلة لأشهر أو حتى سنوات، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

في هذه الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature Medicine، استخدم الباحثون التعلم الآلي لتحليل مجموعات من الأعراض في حوالي 35 ألف مريض يعانون من كورونا لفترة طويلة.

استخدم الباحثون خوارزمية نظرت في 137 عرضًا مختلفًا، ثم صنفوا المرضى إلى أربع مجموعات رئيسية.

ما هي الأنواع الفرعية لكورونا الطويل الأمد؟

وفقًا للبحث، فيما يلي الأنواع الفرعية الأربعة الرئيسية لكورونا الطويل الأمد:

- الحالات التي تؤثر على القلب والكلى

- الظروف التي تؤثر على الجهاز التنفسي ومشاكل النوم والقلق

- حالات الجهاز الحركي والجهاز العصبي

- الحالات التي تؤثر على الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي

أي نوع فرعي أكثر شيوعًا؟

وفقًا للنتائج، كان النوع الفرعي الذي يؤثر على أنظمة القلب والكلى هو الأكثر شيوعًا حيث كان 34 ٪ من مرضى الدراسة يندرجون في هذه الفئة بعد ذلك كان 33٪ من المرضى في هذه الفئة يعانون من أعراض تنفسية وقلق وصداع طويل الأمد وأرق.

ثالثًا جاء 23٪ من المرضى في مجموعة الجهاز العضلي الهيكلي و الجهاز العصبي

أخيرًا، يعاني 10٪ من المرضى من حالات أثرت على القناة الهضمية. دراسات أخرى حول تصنيف أعراض كورونا الطويل الأمد

قال فاي وانج، مؤلف لآخر دراسة وأستاذ مساعد لسياسة وبحوث الرعاية الصحية في طب وايل كورنيل: "هناك عدد غير قليل من الدراسات الحالية التي توضح وجود مجموعة واسعة من أعراض وعلامات كورونا الطويلة الأمد المحتملة، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان من المرجح أن تظهر بشكل مشترك بطرق معينة أو تظهر بشكل فردي".

وأضاف وانج: "تهدف هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة المعرفية من خلال تحديد أنماط فرعية طويلة من كورونا".