11350 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الأول الثانوى غدا بمدارس الإسماعيلية

كتب – السيد فلاح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى "العام" للعام الدراسى 2023/2024، والتى تنطلق غدًا السبت، بالنسبة للصف الأول، وبعد غدًا الأحد بالنسبة للصف الثانى.

وقال الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المدارس جاهزة تمامًا لاستقبال الطلاب، حيث تمت أعمال النظافة الشاملة وإعداد قوائم اللجان وتجهيز الكنترولات، والتأكد من صلاحية الكاميرات، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية، وغرف فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة لمتابعة سير العملية الامتحانية.

وأضاف "بحيرى" أنه خلال الفترة الماضية تم عقد سلسلة من الاجتماعات، سواء المباشرة أو عبر الكونفرانس، بجميع المعنيين بامتحانات الأول والثانى الثانوى، للتأكيد على ضرورة التزام الجميع بتنفيذ التعليمات الخاصة بطريقة إدارة الامتحانات، وفقًا للكتاب الدورى رقم 49 الصادر فى نوفمبر 2022.

وأوضح وكيل الوزارة إن الامتحانات ستكون بنسبة 85% بنظام الاختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية، أنه تم التنبيه على لجان النظام والمراقبة التي تم تشكيلها في المدارس، بضرورة الإلتزام بالآتى فيما يخص الامتحانات الورقية "بدء الامتحان الورقى في نفس توقيت الإمتحان الإلكتروني وفقًا للجدول المعلن - مراعاة أن الفئات المستهدفة للامتحان الورقي هم الطلاب المنتظمين والخدمات ممن ليس لديهم جهاز تابلت وطلاب المنازل والدمج - أن يتم التصحيح داخل المدرسة".

وبالنسبة للامتحانات الإلكترونية على مسئول التطوير "مراقب الامتحان" طباعة أكواد الطلاب الخاصة بالامتحانات والاحتفاظ بها وتوزيعها على الطلاب في نفس يوم الامتحان والتأكد من صلاحية تابلت الطالب وأن يكون محدث بأخر اصدار وفي حالة حدوث مشكلات يتم تسجيلها في الشيت الخاص بذلك.

وأضاف أن المديرية ممثلة فى مركز التطوير ستقوم بتوفير فريق الدعم من (أخصائى التطوير التكنولوجى) بكل مدرسة لمساعدة الطلاب على دخول المنصة وحل أى مشكلة تقنية قد تواجه الطالب.

وفى حال تعذر دخول الطالب على الامتحان لأى سبب تقنى يتم إقراره من قبل أخصائى التطوير بالمدرسة، يتم تحرير محضر رسمى للطالب داخل المدرسة وإخطار غرفة عمليات الإدارة التعليمية التابع لها الطالب (وذلك بعد توقيع كل من أخصائى التطوير وعضوى الملاحظة باللجنة والمراقب الأول على المحضر)، يتم امتحان الطالب بعد ذلك ورقيًا .

وبالنسبة لطلاب "المنازل والدمج والمجندين والسجون والمرضى" سيتم امتحانهم ورقيًا وفق المواصفات الفنية التى أقرتها الوزارة.

وأختتم أنه فيما يخص طباعة الامتحانات الورقية أو الجزء الورقى 15% للامتحانات الإلكترونية، تم التنبيه على المعنيين بضرورة وضوح ورقة الأسئلة وأن تكون وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وبالنسبة لورقة المفاهيم الاسترشادية سيتم توزيعها على الطلاب.

يذكر أن جميع طلاب نقل الثانوى بجميع المدارس سيؤدون امتحانهم غدًا وبعد غد أمام 61 مدرسة، ويبلغ إجمالى عدد طلاب الصف الأول 11350 طالب وطالبة؛ بينما يبلغ اجمالى عدد طلاب الصف الثانى 9289 طالب وطالبة.