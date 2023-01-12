اليوم السابع
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الخميس، 12 يناير 2023 03:09 م
أكرم القصاص
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إحالة 115 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى فى البحيرة

الخميس، 12 يناير 2023 02:50 م
إحالة 115 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى فى البحيرة محافظة البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.

 

وشددت على ضرورة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 

 

وفى هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة من خلال إدارة الرقابه والمتابعة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية خلال الفترة الاخيرة.

 

 أسفرت تلك الحملات عن إحالة 115 من العاملين بمركزى شبراخيت والدلنجات للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى.

 

يذكر أن الحملات التى قامت بها مؤخرا الجهات الرقابية بمركز شبراخيت قد أسفرت عن احالة 19 من العاملين بالوحدات الصحية والمنشآت الخدمية للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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