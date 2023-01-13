"ياقوت العرش".. الشيخ الزاهد العابد ولقاؤه بابن بطوطة فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

يعتبر مسجد سيدى ياقوت العرش واحد من سبعة مساجد موجود فى ميدان المساجد بحى الجمرك بوسط محافظة الإسكندرية ، وهو أحد تلاميذ المرسى أبو العباس والذى تولى الخلافة الشاذلية، والتقى بالرحالة ابن بطوطة.

يقع مسجد وضريح ياقوت العرش فى منطقة ميدان المساجد فى الجمرك بالإسكندرية، والذى يعود إلى قبل 700 سنة، والذى توفى فى عام 732 هجريا عن عمر ناهز الـ80 عاما.

ويقول الشيخ جابر قاسم وكيل الطرق الصوفية والأضرحة بمحافظة الإسكندرية إن ياقوت العرش هو ياقوت بن عبد الله الحبشى القرشى، وكان أسمر اللون وكانت تغلب عليه سيم الصالحين، فكل من نظر إليه تعلق قلبه بمحبته.

وأضاف الشيخ جابر قاسم، لـ"اليوم السابع"، أن ياقوت العرش ولد فى بلاد الحبشة منذ أكثر من 700 عام، وكان مجيؤه إلى الإسكندرية عن طريق الصدفة، عندما اشتراه تاجراً للعبيد وأبحر به، وحينما اقتربت السفينة من المدينة هاج البحر وأوشك على الغرق لكن الله نجاه.

وأضاف وكيل الصوفية والأضرحة أن ياقوت العرش عاش فى الإسكندرية واستقر بها، ثم عرضه التاجر علي الشيخ المرسي ابو العباس، فأخده منه وأعتقة من العبودية، وقام بتربيته وتتلمذ على يده فعلمه علوم الدين، واحبه أبو العباس وقربه منه وزوجه من ابنته السيدة مهجة حفيدة الشيخ أبو الحسن الشاذلى.

وأوضح الشيخ جابر قاسم أن ياقوت العرش كان إماماً فى المعارف عبداً زاهداً وأخذ العلم من المرسي ابو العباس، وتولى الخلافة الشاذلية بعد وفاة أبى العباس المرسى، وسماه أبو العباس بهذا الاسم لأن قلبه كان دائماً ينظر إلى العرش وليس بالأرض، وكان يسمع آذان حملة العرش.

وأشار إلى أن من أشهر تلاميذه الشيخ محمد بن اللبان، واجتمع به ابن بطوطة إبان رحلته إلى الإسكندرية، وذكر له الشيخ ياقوت العرش العديد من مناقب الشيخين المرسي ابو العباس والشاذلي.

وتوفى ياقوت فى الثامن عشر من جمادى الآخر سنة 732 هجرياً، وقبره وضريحة موجودان داخل مسجد سيدى ياقوت العرش بميدان المساجد فى الجمرك بالإسكندرية.



مسجد سيدي ياقوت العرش (1)



مسجد سيدي ياقوت العرش (2)



مسجد سيدي ياقوت العرش (3)



مسجد سيدي ياقوت العرش (4)