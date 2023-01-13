وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد الإدارات الفرعية ويتابع كسح مياه الأمطار

الإسكندرية - أسماء على بدر

أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة، جولة مرورية شملت عددا من مساجد الإدارات الفرعية للتأكد من جاهزيتها لاقامة شعائر الصلاة، وللاطمئنان عليها بعد هطول الأمطار الشديدة اليومين الماضيين على اغلب مناطق المحافظة.

وأكد أن عمال المساجد يقومون بأعمالهم في تنظيف اسطح المساجد وملحقاتها وإزالة تجمعات المياه على الوجه الأكمل ، ووجه لهم جزيل الشكر على هذه الجهوده العظيمة التي يبذلونها للمحافظة على بيوت الله عز وجل مبينا لهم انه سيكون على تواصل دائما معهم في اي وقت من ليل او نهار للحفاظ على بيوت الله عز وجل ورعايتها.