اليوم السابع
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الجمعة، 13 يناير 2023 06:50 م
أكرم القصاص
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وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد الإدارات الفرعية ويتابع كسح مياه الأمطار

الجمعة، 13 يناير 2023 06:32 م
وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد الإدارات الفرعية ويتابع كسح مياه الأمطار وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد الإدارات الفرعية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة، جولة مرورية شملت عددا من مساجد الإدارات الفرعية للتأكد من جاهزيتها لاقامة شعائر الصلاة، وللاطمئنان عليها بعد هطول الأمطار الشديدة اليومين الماضيين على اغلب مناطق المحافظة.

وأكد أن عمال المساجد يقومون بأعمالهم في تنظيف اسطح المساجد وملحقاتها وإزالة تجمعات المياه على الوجه الأكمل ، ووجه  لهم جزيل الشكر على هذه الجهوده العظيمة التي يبذلونها للمحافظة على بيوت الله عز وجل مبينا لهم انه سيكون على تواصل دائما معهم في اي وقت من ليل او نهار للحفاظ على بيوت الله عز وجل ورعايتها. 
 
وكان قد أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "اغتنام عهد الشباب في بناء الذات.. اتقان العبادة وإتقان العمل"، مع الالتزام التام بموضوع الخطبة ووقتها المحدد من قبل الوزارة .
 
فى سياق أخر، اختتمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، تحت رعاية الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل اوقاف الإسكندرية ، فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد العتيق بمدينة برج العرب تحت عنوان "من أسماء الله الحسنى الرءوف الرحيم" تحت اشراف وزارة الأوقاف .
 
حضر الفعالية الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة (محاضراً)، الدكتور سند ابراهيم استاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم جامعة المنيا (محاضراً)، والشيخ السيد فايد (قارئاً)، والشيخ محمد عوض (مبتهلاً) وتأتي هذه الفعاليات والأنشطة في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي و الفكر الوسطي المستنير .
 
 

 


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