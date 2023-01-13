وفاة شاب أثناء قيامه بالرقص في حفل زفاف صديقه بطنطا

كان الشاب المتوفي والذي يعاني من أمراض مزمنة قد حرص على حضور حفل زفاف صديقه لمشاركته الفرحة وتجمع الاصدقاء ووقف معهم للاحتفال مع العريس وبدأوا في الرقص وسقط منهم ارضا وتوفي في الحال وتجمع عدد كبير من الحضور محاولين اسعافه وسط حالة من البكاء الشديد إلا أنهم تأكدوا من وفاته وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة ولكن فشلت كل محاولات اسعافه

وتم نقله لمنزله وسط انهيار والدته وذويه وتستعد اسرته لتشييع جنازته لمثواه الأخير عقب صلاة الجمعة بمدينة طنطا.

وكان قد لقي شاب مصرعه في الحال في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بسبب السرعة الزائدة وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقت الاجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع الأشرف بمدينة طنطا.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية لشاب يعمل دليفري نتيجة السرعة الزائدة وسقط على اثرها الشاب ارضا وتوفي في الحالة.

تم نقل الجثة للمشرحة ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة