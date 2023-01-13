وأعرب ليكورنو - في بيان عقب إجرائه محادثات مع نظيره الأوكراني نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - عن أمله في أن يتم تسليم الدبابات بحلول شهر مارس المقبل، مؤكدا دعم فرنسا لأوكرانيا بشكل عام في أزمتها ضد روسيا.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طالب بالحصول على دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد 2" والتي يستخدمها العديد من الحلفاء الأوروبيين، بما في ذلك ألمانيا وبولندا وفنلندا وهولندا بالإضافة إلى إسبانيا، كما أن المملكة المتحدة بصدد النظر في إرسال دبابات من طراز "تشالنجر 2" لأول مرة.



وتمثل هذه الخطوة زيادة كبيرة في الدعم الغربي لأوكرانيا ويمكن أن تساعد في حث الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولا سيما ألمانيا، على أن يحذو حذوها.