وزير الاتصالات يبحث فى الهند فرص الاستثمار فى مراكز البيانات وتصميم الإلكترونيات

كتبت - هبة السيد

عقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ختام زيارته للهند، عددا من اللقاءات مع مسئولى كبرى شركات التكنولوجيا الهندية؛ فى بنجالور؛ لبحث فرص التعاون والاستثمار فى مصر فى مجالات مراكز البيانات، والبحث والتطوير وتصميم الإلكترونيات، وتنفيذ مشروعات مصر الرقمية؛ حيث استهلها بلقاء مع راميا موهان مدير الإستراتيجية بمجموعة "سينت" Cyient العالمية وقيادات الشركة الرائدة فى توفير حلول هندسية وتقنية وذلك لبحث فرص التعاون فى أنشطة تطوير صناعة الإلكترونيات والأنظمة المدمجة، وبحث إنشاء مركز لتصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة فى مصر.

وتعمل مجموعة "سينت" فى مجال تصميم أشباه الموصلات، والأنظمة الإلكترونية والحلول التكنولوجية وتصنيعها لكبرى الشركات العالمية.

كما التقى اليوم الدكتور عمرو طلعت مع مانجيش كولكامى نائب الرئيس والمدير العام لشركة "انفوشيبس" einfochips ؛ لبحث التعاون فى مجالات البحث والتطوير فى مجالات تصميم أشباه الموصلات، والأنظمة المدمجة والتوسع فى حجم أعمالها فى مصر.

تناول اللقاء استراتيجية مصر لتحفيز تصميم وصناعة الإلكترونيات، وعرض الحوافز اللازمة لدعم الشركة لتوسعة نشاطها فى مصر بالاعتماد على الكوادر المصرية، فى تصميم الإلكترونيات من أشباه الموصلات، والأنظمة المدمجة.

وتعد شركة "انفوشيبس" einfochips ؛ إحدى شركات مجموعة "أراو للإلكترونيات" Arrow Group وهى شركة رائدة فى مجال التحول الرقمى، وخدمات هندسة المنتجات، وخدمات البحث والتطوير.

وفى سياق متصل؛ قام الدكتور عمرو طلعت بزيارة مركز بيانات شركة "كنترول اس" CtrlS ببنجلور، أحد مراكز الشركة المنتشرة بالهند، حيث التقى مع سريدهار بينابوردى الرئيس التنفيذى للشركة وقيادات الشركة، وتناول اللقاء سبل التعاون فى مجال مراكز البيانات العملاقة، والحوسبة السحابية.

وتصنف مراكز بيانات شركة "كنترول اس" CtrlS من أكبر مراكز البيانات بأسيا فى المستوى التصنيفى الرابع، كما أنها مزود خدمات لأكثر من 3500 مؤسسة هندية وعالمية رائدة.

كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له مع سوريش خوسلا نائب رئيس "جلوبال لوجيك" Global logic وعدد من قيادات الشركة؛ حيث بحث اللقاء فرص التعاون فى مصر فى مجال بناء القدرات الرقمية، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون فى مشروعات مصر الرقمية.

وشركة "جلوبال لوجيك" Global logic هى إحدى شركات مجموعة هيتاشى Hitachi، ويقع مقرها الرئيسى فى وادى السيليكون وهى شركة رائدة فى خدمات تطوير المنتجات الرقمية.

وفى ختام لقاءاته مع مسئولى الشركات الهندية؛ التقى الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له مع أشوين ياردى الرئيس التنفيذى بشركة كبجيمنى Capgemini بالهند، وعضو تنفيذى فى الشركة العالمية، ونارايان براساد مدير العمليات بشركة كبجيمنى مصر ونائب الرئيس للشركة، وعدد من قيادات الشركة العالمية الرائدة فى خدمات الهندسة والبحث والتطوير، وإنترنت الأشياء؛ حيث ناقش اللقاء أنشطة مركز شركة" كبجيمنى" للهندسة والبحث والتطوير وتوسع مركز الشركة بمصر.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق كان قد قام بزيارة للهند خلال الفترة من 9 حتى 13 يناير؛ التقى خلالها مع عدد من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم بحث فرص التعاون والاستثمار فى عدد من المجالات ومنها صناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود، والتحول الرقمى، وبناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار الرقمى وريادة الأعمال، وتصميم وصناعة الالكترونيات، والبنية التحتية الدولية.