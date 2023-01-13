هبوط أرضى بكوم الدكة فى الإسكندرية وجار إصلاحه.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهد شارع سيدي قشطم منطقة كوم الدكة التابعة لحى وسط الإسكندرية ، اليوم الجمعة، هبوطا أرضيا، وذلك بعد موجه طقس سيئة، وأمطار غزيرة بالمحافظة وتراكم مياه الأمطار.

كانت غرفة عمليات حى وسط الاسكندرية، تلقت، بلاغا يفيد بحدوث هبوط أرضي بـ 52 شارع سيدى قشطم كوم الدكة وعلي الفور ، تم إخطار شركة مياة الشرب وإدارة الطرق لاتخاذ اللازم ، ووضع الحواجز الحديدية أمام الهبوط حفاظا علي حياة المواطنين، حتي الانتهاء من أعمال إصلاح الهبوط الارضي .



كانت محافظة الإسكندرية، شهدت هطول أمطار غزيرة ومتوسطة اليوم، فى ظل ما تتعرض له المحافظة من نوة "الفيضة الكبرى" فى شهر طوبة أحد أكثر أشهر الشتاء برودة، وفق التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، شهدت محافظة الاسكندرية اليوم الجمعة أمطار متوسطة الشدة قد تغزر احيانا مع وجود سحب رعدية وخاصة على شمال وشرق المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع كميات الأمطار غير المسبوقة وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية باستمرار وتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

فيما أكد اللواء اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على مواصلة رفع تراكمات المياه، حيث شهدت مناطق شرق الإسكندرية أمطار غزيرة صباح اليوم أدت إلى تجمعات كبيرة لمياه الأمطار تم التعامل معها بواسطة سيارات ومعدات الشركة بالتعاون مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



هبوط أرضى بكوم الدكة (1)



هبوط أرضى بكوم الدكة (2)