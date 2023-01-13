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ملاحقة المحتكرين.. ضبط 51 طن أرز احتكرها التجار

الجمعة، 13 يناير 2023 01:13 م
ملاحقة المحتكرين.. ضبط 51 طن أرز احتكرها التجار حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 591 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 289 طن مواد غذائية.
 
وفى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 51 طن وفى مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمى للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من (229) طن.
 
وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط قرابة (9) طن، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (386) قضية من بينها (161) قضية "خبز ناقص الوزن" و (142) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".
 
وفى مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط (12) قضية بمضبوطات بلغت قرابة (804) طن .
 
 

التموين

قضايا التموين

حملات امنيه

اخبار الحوادث



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