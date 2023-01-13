مصرع 2 صيادين وإصابة 3 آخرين إثر انفجار بغرفة التحكم مركب خلال رحلة صيد

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقي أثنين صيادين مصرعهم، وأصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة، بعد انفجار غرفة تحكم مركبهم، خلال رحلة صيد لهم بمنطقة برنيس جنوب محافظة البحر الأحمر، تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، يفيد مصرع كلا من عمرو محمد محمود البدري، والبالغ من العمر 45 سنة، ومحمود محمد إسماعيل 44 سنة، واصابة 3 اخرين، وذلك بعد انفجار غرفة التحكم والتي تعمل ب الفريون داخل مركبهم المسمي النجمة الذهبية

وتبين أن المتوفين والمصابين كانوا علي متن المركب خلال رحلة صيد بمنطقة برنيس، جنوب البحر الأحمر، وانفجرت غرفة التحكم، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين، وتم نقلهم الي مستشفي جراحات اليوم الواحد بمرسى علم .

كما تبين من التحقيقات الأولية أن الضحايا من قرية كفر حميدو بمحافظة دمياط، وكانوا في رحلة صيد على متن مركب النجمة الذهبية.