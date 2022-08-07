انتشال الجثة الثانية من غرقى مركب صيد قرية غرب سهيل بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت فرق الإنقاذ النهرى التى دفعت بها محافظة أسوان، فى انتشال على الجثة الثانية من جثث الغرق الثلاث المفقودين، داخل النيل بالقرب من قرية غرب سهيل غرب مدينة أسوان، منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وكان اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان تلقى إخطارا بانتشال فرق الإنقاذ النهرى جثة ثانية اليوم لشخص يدعى سيد جابر أحمد على 27 سنة عامل بناء مقيم مركز اسنا محافظة الأقصر، والذى كان ضمن المفقودين الثلاث على متن مركب صيد انقلبت بهم داخل النيل بالقرب من قرية غرب سهيل النوبية يوم الثلاثاء الماضى.

فيما أعلن اليوم انتشال الجثة الاولى لشخص يدعى صلاح محمد ياسين موظف من غرب سهيل بأسوان وتم إيداع الجثث مشرحة أسوان الرئيسية تحت تصرف النيابة، فيما تواصل فرق البحث جهودها للعثور على الجثة المتبقية، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.