مصرع ربة منزل تناولت قرص حفظ الغلال بسبب خلافات مع زوجها بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر تناولها قرص حفظ الغلال بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بسبب وجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها، وجرى نقلها لمستشفى بنها الجامعي، إلا أنها توفيت أثناء محاولة إسعافها،وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، والاستماع لأقوال الزوج وشقيق المجني عليها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، اخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال ربة منزل، مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص حفظ الغلال، بدائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "ص ج م"، 40 سنة، ربة منزل، مقيمة طنط الجزيرة دائرة المركز، إثر تناولها قرص حفظ الغلال،وذلك بسبب وجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها، وجرى نقلها على الفور لمستشفى بنها الجامعي إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولة إسعافها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

واستمعت النيابة لأقوال زوج وشقيق المتوفاة، الذين أكدا أنه أثناء تواجدهم بالمنزل شعرت المتوفية بحالة إعياء، وأخبرتهم بتناول قرص حفظ الغلال، فقاما على الفور بنقلها للمستشفى إلا أنها توفت اثناء محاولة إسعافها.