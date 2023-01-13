مصرع شخص إثر تصادم سيارة مع دراجة هوائية بالإسماعيلية

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده وقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة هوائية أعلى كوبرى المستقبل اتجاه الاسماعيلية القاهرة دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع شخص.

جارى نقل جثة المتوفى الى مشرحة المجمع الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى.