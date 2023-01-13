محافظ الدقهلية يحيل 63 محضرا بالمخالفات التموينية إلى النيابة العامة‎‎

الدقهلية: محمد الحبشي

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تحويل عدد من المحاضر بالمخالفات إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، حيث تم تنفيذ عدد من الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن.

و اسفرت الحملات عن تحرير 63 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، واحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات" المحافظ " بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التى تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت مراكز ومدن المنزلة وميت سلسيل وطلخا وشربين ومنية النصر وحى غرب المنصورة وان المحاضر التى تم تحريرها عبارة عن 16 محضر نقص وزن، و12محضر غير مطابق للمواصفات، 2 محضر عدم وجود سجل، 1 محضر توقف عن الإنتاج، 1 محضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها 51 شيكارة، 22 محضر عدم إعلان عن أسعار، 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، 2 محضر عدم وجود شهادة صحية، 1 محاضر ذبح خارج السلخانة، 1محضر عدم وجود فواتير، 1 محضر غش تجارى، 1 محضر بيع بأزيد من السعر المعلن تم التحفظ على 100 لتر زيت، 300 زجاجة فارغة، 5 كجم لحوم بدون عظام وقال انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

واستمرت حملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء ففى نطاق حى غرب المنصورة قال المحاسب متولى عبد العال انه تم المرور على المخابز بمنطقة سندوب بمرافقة مدير إدارة التموين ذلك للتأكد من مدى التزام المخابز بالموازين وجودة الخبز وإنتاج الحصة المقررة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخابز المخالفة.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.



دقيق بلدي مدعم (1)



الخبز المدعم المصري (1)



التاكد من مواصفات الخبز المدعم



تموين الدقهلية خلال المرور علي المخابز



متابعه عمليه انتاج الخبز المدعم والتاكد من المواصفات



التاكد من المواصفات



حملات تموينيه علي المخابز

الدقهلية _ محمد الحبشي

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تحويل عدد من المحاضر بالمخالفات إلي النيابة العامة لإعمال شئونها، حيث تم تنفيذ عدد من الحملات التموينية علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن

و اسفرت الحملات عن تحرير 63 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، واحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها

جاءت تصريحات" المحافظ " بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت مراكز ومدن المنزلة وميت سلسيل وطلخا وشربين ومنية النصر وحي غرب المنصورة وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 16 محضر نقص وزن، و12محضر غير مطابق للمواصفات ، 2 محضر عدم وجود سجل ، 1 محضر توقف عن الإنتاج، 1 محضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها 51 شيكارة ، 22 محضر عدم إعلان عن أسعار، 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، 2 محضر عدم وجود شهادة صحية، 1 محاضر ذبح خارج السلخانة، 1محضر عدم وجود فواتير، 1 محضر غش تجاري، 1 محضر بيع بأزيد من السعر المعلن تم التحفظ علي 100 لتر زيت، 300 زجاجة فارغة، 5 كجم لحوم بدون عظام وقال انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

واستمرت حملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء ففي نطاق حي غرب المنصورة قال المحاسب متولي عبد العال انه تم المرور علي المخابز بمنطقة سندوب بمرافقة مدير إدارة التموين ذلك للتأكد من مدى التزام المخابز بالموازين وجودة الخبز وإنتاج الحصة المقررة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخابز المخالفة

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين