محافظ الإسكندرية: تمويل 4.9 ألف مشـروع بتكلفة 192 مليون جنيه خلال عام 2022

الإسكندرية جاكلين منير

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حريصة على تشجيع المناخ الاستثماري، ودعم الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتلقى اللواء محمد الشريف، تقريرًا عن أبرز حصاد فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسكندرية لعام 2022، حيث أوضح صلاح ماجد مدير المنطقة الرابعة، أنه في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية: بلغ إجمالي التمويل المتاح كقروض نحو 192 مليون جنيه ، وتمويل 4.9 ألف مشـروع في قطاعات ( الصناعة ، الإنتاج الحيواني، الخدمي، التجاري، مهن حرة)، بالإضافة إلي توفير 10 آلاف فرصة عمل.

وأشار ماجد إلي أنه في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في أعداد السيارات المُحولة لاستخدام الغاز الطبيعي قام الجهاز بصرف مبلغ 7.32 مليون جنيه لتحويل 987 سيارة (أجرة وميكروباص وملاكي) العاملة بالبنزين لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي وتيسير إجراءات التمويل المطلوبة.

وأوضح أنه في مجال الخدمات غير المالية تم اصدار 124 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، واستصدار 119 رخصة دائمة للمشروعات الجديدة، واستصدار 113 بطاقة ضريبية، واصدار 235 ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع 156 ترخيص دائم، واصدار 1247 شهادة التمتع بالمزايا، كما أصدار 1247 شهادة تصنيف، بالإضافة إلى 85 تأمينات اجتماعية.

وتم اشتراك (14) عارض بمعارض داخل وخارج المحافظة وخارج الجمهورية، بالإضافة إلى الاشتراك بمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، بعدد 40 عارض، وتنفيذ (6) دورات تدريبية عن ريادة الأعمال حيث تم تدريب (199) متدرب، و تنفيذ (4) ندوات ، وتسجيل (11) مشروع بسجل الموردين الحكوميين، وتقديم (193) خدمة معلومات أعمال، وتقديم (204) نموذج استرشادي لدراسة جدوى صناعية وزراعية الى جانب (86) توجيه وارشاد.

وفى إطار المساهمات في مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بالعامرية تم تقديم منح بقيمة 53 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والبشرية، وبقيمة 5.9 مليون تمويل 4 جمعيات أهلية في مشروعات إدارة التنمية المجتمعية والبشرية.

وأضاف أنه في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرى برج العرب، تم تمويل 50 مشروع صغير ومتناهي الصغر بمبلغ 3 مليون جنيه، وتنظيم 6 ندوات تعريفية، وعدد 5 دورات تدريبية، وتوفيق أوضاع 14 مشروع واستصدار 103 بطاقة ضريبية، واستخراج 267 شهادة تصنيف ومزايا ، وتسجيل مشروعين بسجل الموردين، وترشيح 3 مشروعات للمشاركة بالمعارض التي يقيمها الجهاز.