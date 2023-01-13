كسر فناجين قهوة فتخلصت منه بمكنسة.. تفاصيل قتل سيدة لزوجها في ليبيا

وكالات

جريمة روعت الليبيين بعدما أقدمت سيدة على قتل زوجها، بضربه على رأسه بعصا مكنسة حديدية، بسبب تكسيره فناجين قهوة في المطبخ، وأعلنت وزارة الداخلية الليبية، في بيان، أن أعضاء مكتب التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية تمكنوا من كشف عن ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها مواطن داخل منزله بمنطقة قرقارش في دائرة اختصاص مركز غوط الشعال بمديرية أمن طرابلس.

كما أوضحت أن الزوجة الجانية "حاولت تضليل العدالة بزعمها أن أشخاصا مجهولين اقتحموا منزلها وعذبوها وقتلوا زوجها. غير أنه بالتحقيق معها، اعترفت بارتكابها واقعة القتل بحجة استحالة دوام العشرة الزوجية، وسولت لها نفسها قتل زوجها لإنهاء الحياة بينها وبينه".

وأثناء التحقيق معها ظهرت الجانية في مقطع فيديو وهي تروي تفاصيل الجريمة، حيث قالت إن زوجها لا يسمع كلامها ولا يطبق تعليماتها، حتى إنه قام بكسر فناجين قهوة اشترتها مؤخراً، الأمر الذي أغضبها فضربته بعصا المكنسة على رأسه وظهره ورجليه.

كما أضافت أنها لم تكن تنوي قتله لكنها ضربته حتى لا يعيد الكرة "لأنه لا يفهم إلا بالضرب"، بحسب وصفها، لافتة إلى أنه فقد الوعي بشكل مفاجئ وسقط وارتطم رأسه بالأرض، ثم توقف عن التنفس فتأكدت من وفاته.