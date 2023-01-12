نائب المجلس الرئاسى الليبى يؤكد للمبعوث الأممى أهمية تجاوز الأزمة السياسية

كتب: أحمد جمعة

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، ظهر الخميس بطرابلس، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلى، على هامش اختتام الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية.

وجرى خلال اللقاء استعراض ما توصل إليه المشاركون في الملتقى التحضيري، وسبل تنظيم المؤتمر الجامع لتحقيق المصالحة الوطنية وخطوات المجلس الرئاسي من أجل استقرار البلاد وتجاوز الأزمة السياسية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي بالوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد اللافي خلال اللقاء على الخطوات التي قطعها مشروع المصالحة الوطنية حتى الآن، مشيداً بدور الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لجهود المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في ليبيا، وتحقيق التوافق بين الليبيين، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

وبدوره أكد المبعوث الأممي على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، مشيداً بالمسؤولية التي أظهرها كل المشاركين في الملتقى التحضيري، الأمر الذي سيساهم في تحقيق الهدف المنشود في المؤتمر الجامع المقبل، لصياغة مستقبل جديد لليبيا يتجاوز كل الخلافات، كما ثمن دور المجلس الرئاسي في إدارة ملف المصالحة، من جهود لأجل الوصول إلى ما تحقق اليوم من توافق بين جميع الأطراف.