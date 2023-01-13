قطع مياه الشرب عن مدينة فوه غدا لمدة 5 ساعات لأعمال الصيانة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومجلس مدينة فوه عن قطع المياه عن مركز ومدينة فوه، غدا السبت، الموافق 14 يناير الجاري، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا وذلك لأعمال الصيانة اللازمة بالمحطة.

وتناشد غرفة العمليات بالمحافظة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وشهدت شوارع منطقة المشمس رفع مطابق الصرف الصحى بعد الإنتهاء من تكسير الأجزاء المتهالكة من الطبقة الاسفلتية القديمة استعدادا للرصف ضمن الخطة الإستثمارية، بناءا على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين

وتابع سليم أبو شريف، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال إصلاح وصيانة ماسورة مياه عمومية بقريه شمشيره، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم فورا



رفع المطبق استعدادا للرصف