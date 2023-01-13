غدا.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمراحل التعليمية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل الوزارة، وشهدت المدارس أعمال تعقيم وتطهير، استعدادا لاستقبال الطلاب صباح الغد السبت، الموافق 14 يناير 2023، لأداء الامتحانات

ووجه المحافظ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.‏

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب حيث إنتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، و عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

وتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الأول من العام الدراسي 2022-2023 بمحافظة كفر الشيخ، يوم السبت 14 يناير 2023: مادة اللغة العربية والخط والإملاء و مادة التربية الدينية، ويوم الأحد 15 يناير 2023: مادة العلوم و مادة المهارات المهنية، ويوم الاثنين 16 يناير 2023: مادة الدراسات الاجتماعية و مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويوم الثلاثاء 17 يناير 2023: مادة اللغة الإنجليزية والأربعاء 18 يناير 2023 امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحان الصف الخامس الابتائي، يوم السبت 14 يناير 2023: مادة اللغة العربية والخط والإملاء و مادة التربية الدينية، ويوم الأحد 15 يناير 2023: مادة العلوم و مادة المهارات المهنية، ويوم الاثنين 16 يناير 2023: مادة الدراسات الاجتماعية و مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويوم الثلاثاء 17 يناير 2023: مادة اللغة الإنجليزية،ويوم الأربعاء 18 يناير 2023 مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي يوم السبت 14 يناير 2023: امتحان مادة اللغة العربية وخط وإملاء ، وامتحان مادة الحاسب الآلي ، ويوم الأحد 15 يناير 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وامتحان مادة التربية الدينية، ويوم الاثنين 16 يناير 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وامتحان التربية الفنية، ويوم الثلاثاء 17 يناير علوم وهندسة، ويوم الأربعاء 18 يناير جبر واحصاء.

جدول امتحان الصف الثاني الاعدادي، يوم السبت 14 يناير امتحان مادة اللغة العربية وخط وإملاء ، وامتحان مادة الحاسب الآلي، ويوم الأحد 15 يناير مادة الهندسة والتربية الفنية، يوم الاثنين 16 يناير مادة العلوم والتربية الدينية، والثلاثاء 17 يناير مادة الجبر والإحصاء ودراسات اجتماعية، والأربعاء 18 يناير امتحان مادة اللغة الانجليزية.