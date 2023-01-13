إنذار 1858 منشأة فى كفر الشيخ لعدم استيفاء شروط السلامة

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال حازم على حسين، وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ، إنه تم التفتيش على 290 منشأة، بها 50 عاملاً وتبين أن 6 منشآت استوفت شروط السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير إنذارات لـ 284 منشأة ومنحها مدة لتصحيح أوضاعها، كما تم التفتيش على 3040 منشأة منشأة أقل من 50 عاملا، وكانت نتيجة التفتيش استفتاء 1466 منشأة لاشتراطات السلامة المهنية وتم إنذار 1574 منشأة، وتمت إعادة التفتيش على 2146 منشأة انتهت بتحرير 317 محضر سلامة، ومحضر رخص، وتم توقيع غلق إدارى، وتمت الاستعانة بـ142 لجنة تراخيص، تلقت 210 حالات، وتم منح 126 رخصة.

وأضاف حسين، لـ"اليوم السابع"، أنه تم عمل قياس مهارة لـ 8204 حالات، وتم عمل ترخيص مزاولة مهنة لـ 8204 حالات، فى مجال بحوث العمالة والتدريب المهني، كما تم عقد خمس دورات خياطة وتفصيل لـ 73 متدربة، و4 دورات تبريد وتكييف لـ 56 متدربا، ودورة لحام معادن لـ 9 متدربين، مؤكداً أنه تم التفتيش على 5198 منشأة تفتيش دوري، يوجد بها 5760 عاملا، وتم تحرير 246 محضر عمل.

وأكد حسين أنه في مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 86 شكوى نتيجة البحث، فتمت إحالة 20 شكوى للجنة القضائية، وتمت تسوية 51 شكوى، وباقي الشكاوى تحت شكوى، وتم التحفظ على 14 شكوى، أما في مجال المرأة، تم التفتيش على حملات ساعات عمل 2478منشأة، يعمل بها 1266 عاملة، وتم عقد 23 ندوة عامة خاصة بعمالة المرأة، كما تم التفتيش على 573 منشأة خاصة برعاية الطفل، وعقد 3 ندوات توعية.

وكشف حسين عن عدد العقود التي تم استلامها من الوزارة من خلال منظومة الربط الإلكتروني 586 عقدا، وعدد العقود الموثقة والمسلمة للمواطنين 739، والعقود المسلمة للمواطنين من عقود السعودية 549 عقداً، مؤكداً أن عدد العمالة المسجلة خلال عام 700 عامل، وعدد العمالة التي تم رعايتها اجتماعيا 5400 عامل وتم صرف لهم 4 ملايين و320 ألف جنيه، وعدد حالات الرعاية الصحية للعمالة 178 حالة، وتم صرف 4 ملايين و53 ألف جنيه لهم، وعدد بوصلات التأمين على العمال 5 آلاف بوليصة تأمين.