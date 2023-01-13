غدا.. انقطاع التيار الكهربائى عن عدد من المنشآت في المنيا لأعمال الصيانة

ومن ناحية أخرى، شهد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا لقاء المشاركة المجتمعية بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص، وذلك بحضور اللواء محمد عزت رئيس المدينة وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي وحدة التنفيذ بالمحافظة وكذلك ممثلي التخطيط والمتابعة بالمركز وممثلي القيادات الشعبية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني وذوي الهمم وعدد من المواطنين بالمركز، وذلك تنفيذا لتكليفات المحافظ اللواء أسامه القاضي بالاستماع إلى مقترحات المواطنين لتحديد آليات اختيار المشروعات التنموية في الخطة الاستثمارية للمراكز للعام المالي (2023 – 2024) متوسطة الاجل وفي إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

واستمع نائب المحافظ خلال الجلسة إلى عدد من مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية، كما تم الرد على كافة الاستفسارات، والملاحظات التي تتعلق بمشروعات الخطة، وذلك عقب استعراض مشروعات الخطة بمركز ومدينة ابوقرقاص والتي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمركز بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة.

وأكد نائب محافظ المنيا، على أهمية جلسات التشاور التي يجرى تنفيذها بمشاركة كافة أطياف المجتمع، لتبادل الرؤي حول المشروعات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

لافتاً إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذا الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية .