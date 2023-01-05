انقطاع الكهرباء اليوم عن 5 مناطق بالإسماعيلية لإجراء الصيانة

كتب السيد فلاح

أعلن ديوان عام محافظة الإسماعيلية انقطاع التيار الكهربائي عن 5 مناطق مختلفة فى المحافظة بداية من الساعة 9 صباح اليوم الخميس وحتى 1 الظهر، نظرًا لإجراء بعض أعمال الصيانة.

وقالت المحافظة إن شركة الكهرباء برئاسة المهندس سامى عرفة أبو وردة، رئيس مجلس إدارة القناة لتوزيع الكهرباء، تنوه عن انقطاع الكهرباء اليوم الخميس، فى 5 مناطق وهم: منطقة المطافى بحي ثانٍ من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، والمنطقة الخامسة بالشيخ زايد من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، وقوى محركة ومناطق سكنية بمحول طنبول 2 بشرق البحيرات من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا ومنطقة المعاهدة بالقنطرة غرب من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، ومنطقة كيلو 9 شرق قرية الفردان من الساعة 9 صباحًا وحتى 120 ظهرًا.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وجه مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي، مدير عام المديرية باتخاذ خطوات جدية وسريعة نحو علاج مشكلات غرف التفتيش الخاصة بعمارات مدينة المستقبل والتي استمرت لمدة أعوام؛ لرفع المعاناة عن سكان المدينة نتيجة مشكلات الصرف الصحي المزمنة.

وفي ضوء ذلك، قامت مديرية الطرق والنقل بدءًا من الأول من يناير الجاري، ببدء أعمال إنشاء غرف صرف صحي جديدة للعمارات بشارعين بمنطقة التعاونيات.

وقال المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إن توجيهات محافظ الإسماعيلية أن تشمل الأعمال منطقة إسكان مبارك بالكامل، للتخلص من مشاكل مياه الصرف الصحي الناتجة عن تلف غرف الصرف المجمعة للعمارات وعمل غرف جديدة وتوصيلها على خطوط الصرف الصحي وتستمر الأعمال على مدار الشهرين القادمين.

وتزامنًا مع هذه الأعمال، تقوم مديرية الطرق والنقل بعمل إصلاحات لنوازل الصرف الصحي المتهالكة بعدد من عمارات إسكان التعاونيات بمدينة المستقبل حتى تكتمل أعمال الإصلاحات للصرف الصحي بالمنطقة.