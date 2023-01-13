عودة رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر بعد تحسن الأحوال الجوية

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، فجر اليوم الجمعة، عودة تحليق رحلات البالون الطائر على متنها عشرات السائحين من حول العالم، بعد توقفه أسبوع كامل نتيجة ظروف الأحوال الجوية فجراً وقت التحليق.

وقال مصدر بمطار البالون الطائر غرب الأقصر، إنه قبل إقلاع رحلات البالون فجراً يقوم طيارى البالون بإطلاق أكثر من بالونة اختبار للطقس، ويتبين لهم التحليق من عدمه نتيجة حركة الطقس والرياح شديدة التى تكون مناسبة أو غير مناسبة للإقلاع، وطوال الأسبوع الماضي يتم إصدار قرارات وتعليمات من مسئولى الشركة المصرية للمطارات ووزارة الطيران بعدم التحليق ووقف الرحلات، واليوم الجمعة عادت الرحلات بصورة طبيعية.

ويتوافد السائحون خلال زياراتهم فى المدن حول مصر على الأقصر لتلك الرحلات المميزة، حيث أن البالون الطائر يزيد من نسبة السياحة المصرية بالأقصر بحوالى 40%، حيث يأتى خصيصاً رواده من بلدان شتى مثل البحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ وأسوان ومن كل أنحاء مصر، وتساهم تلك السياحة فى توفير العملة الصعبة لمصر حيث أن أغلب الزوار من السياح يدفعون سعر تذكرة البالون بالدولار واليورو.

وتحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

يذكر أنه تعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحًا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.