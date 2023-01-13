ضبط 2.7 طن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالدقى والعجوزة والهرم

كتبت - مرام محمد

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطرى بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط حوالى 2 طن و755 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بمواصلة جهودها على المحلات والمنشآت التجارية والمخازن للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين وذلك قبل طرحها بالأسواق حفاظا على السلامة العامة، مؤكداً على التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على آمن وسلامة المواطنين.

ومن جانبه قال مدير مديرية الطب البيطرى أن الحملات أسفرت عن ضبط حوالى 100 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالدقي، وضبط 700 كجم هياكل دواجن فاسدة غير صالحة للأستهلاك الأدمى بالعجوزة، وضبط 700 كجم لحوم مستوردة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى بكرداسة، وضبط 48 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم، وضبط 57 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و1170 كجم مصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للأستهلاك الأدمى مشيراً أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد 8 محاضر حيال المخالفين.

وكانت محافظة الجيزة قد شنت من خلال حى الهرم وإدارة تموين الهرم حملة على عدد من المخابز بقطاع عصبة الأهرام، أسفرت عن ضبط ومصادرة 36 أجولة دقيق بلدى مدعم زنه 50 كجم للجوال الواحد بإجمالى طن و800 كيلوجرام يستخدم فى المخابز السياحيه بهضبة الأهرام بالمخالفة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وغلق المنشأة المخالفة.

وأكد محافظ الجيزة، على ضرورة التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لحجب البيع أو احتكار السلع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين السلع بهدف التلاعب بالأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا أنه سيقوم بالمرور الدورى لمتابعة حالة الأسواق والتزام المحال بالإعلان عن الأسعار ومدى توافر السلع وكافة احتياجات المواطنين.