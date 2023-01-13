ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط

دمياط معتز الشربيني

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملة على الأسواق، حيث أسفرت الحملة المنفذة مؤخرًا بنطاق مدينة دمياط الجديدة وبعض المناطق بدمياط وكفر البطيخ عن ضبط لحوم مفرومة ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير 100 محضر بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمى لسلعتى الأرز والسكر وبيع لحوم مكشوفة واخفاء مخازن هذا إلى جانب مخالفات عدم الإلتزام بالاشتراطات الصحية وتعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات واكياس سوداء محظور استخدامها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالمتابعة المستمرة لحركة السلع بالأسواق والتأكد من صلاحيتها و توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها والغش التجارى .

من ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة بالتنسيق مع إدارة تموين رأس البر وعدد من تجار مدينة رأس البر لإقامة معرض اهلا رمضان بمنطقة السوق العمومى، يتضمن جميع السلع الأساسية واللحوم والفواكه والخضروات والمنظفات وغيرها من السلع الأساسية، لضمان توافر جميع احتياجات المواطنين والتيسير عليهم، يأتي المعرض بالتوازى مع الجهود المبذولة لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات للتلاعب بتلك المنظومة أو احتكار السلع.