رأس البر تقيم معرضا لـ"أهلا رمضان" بمنطقة السوق العمومى لتوفير السلع الأساسية

دمياط معتز الشربيني

قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة بالتنسيق مع إدارة تموين رأس البر وعدد من تجار مدينة رأس البر لإقامة معرض " أهلاً رمضان " بمنطقة السوق العمومى، يتضمن جميع السلع الأساسية واللحوم والفواكه والخضروات والمنظفات وغيرها من السلع الأساسية، لضمان توافر جميع احتياجات المواطنين والتيسير عليهم، يأتي المعرض بالتوازى مع الجهود المبذولة لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات للتلاعب بتلك المنظومة أو احتكار السلع.

كما افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معرض السلع الأساسية "أهلاً رمضان" المُقام أمام مبنى الوحدة المحلية بمدينة كفر سعد بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية ومديرية التموين وعدد من تجار كفر سعد، حيث جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وممثلى الغرفة التجارية.

وفى هذا السياق، أشارت " الدكتورة منال عوض " إلى أنه وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء حرصت المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة لإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد للشهر الكريم، مشيرة الى أنه يجرى تنفيذ معارض بمدن المحافظة للتيسير على المواطنين بكافة المناطق .