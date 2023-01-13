ضبط طن ونصف من الأقماح داخل "مدشة" غير مصرح بها في المنيا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

قاد الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية.



تمكنت الحملة من ضبط مدشة للأعلاف والحبوب، تم تخزين حوالي طن ونصف من الأقماح بها، بعزبة الخشابة بحي غرب المدينة، لاستخدام القمح دون تصريح بذلك كأعلاف للحيوانات بالمخالفة لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء وذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين.



وجه نائب المحافظ، وكيل وزارة التموين، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المدشة والتحفظ على الكميات المضبوطة ، مؤكدا على استمرار جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بأي محاولة لاستغلال المواطنين، واحتكار السلع وتعطيش الأسواق، من خلال تكثيف الحملات التموينية والرقابية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذلك استمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة كافة القطاعات الخدمية، والحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، بجميع مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب الاستمرار في تنظيم الحملات التموينية.



جانب من المضبوطات (1)



جانب من المضبوطات (2)



جانب من المضبوطات (3)



جانب من المضبوطات (4)



جانب من المضبوطات (5)



جانب من المضبوطات (6)