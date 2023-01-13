ضبط أكثر من مليون وحدة ألعاب نارية فى الجمالية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية ، وعُثر بحوزته على أكثر من مليون وحدة ألعاب نارية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام (تاجر - مقيم بمحافظة المنوفية) بمزاولة نشاط غير مشروع، تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية، متخذاً من مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه.. وعثر بداخله على عدد ( 29) كرتونة ألعاب نارية بإجمالى (عدد 1,050,000 مليون وخمسون ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأحجام) بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.