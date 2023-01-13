صحة البحر الأحمر تطلق تنشر فرق تثقيفية للتعريف بالأمراض والفيروسات المنتشرة..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أطلقت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر ، فرقا تثقيفية مختلفة بمدن المحافظة، بهدف نشر الوعى لدى المواطنين لتعريفهم بالأمراض والفيروسات المنتشرة وكيفية تفادى الإصابة بها .

كما تعرف الفرق التثقيفية المختلفة المواطنين بالمبادرات الرئاسية المختلفة، حيث وجه الدكتور أسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بضرورة العمل الميداني لفريق التثقيف الصحي بالمديريه تحت إشراف الدكتورة رانيا صفوت، مديرة إدارةالإعلام والتربيه السكانيه .

وشملت مناطق توزيع الفرق التثقيفية والتي تضم فرق الإعلام والتثقيف الصحي شملت مناطق التوعيه برأس غارب، وكذلك التوعيه الميدانيه بالغردقه في مناطق بيع المصنوعات، شارع المحكمه، شارع السلام، شارع البازارات، شارع الكهف، شارع البوسته، الاحياء، ومناكق بسفاجا.

كما تضمنت فرق التثقيف والتوعية مناطق العوينه القديمة، والمستعمرة، و بجوار التأمين الصحي، ومنطقه شنيشن، والخطارة، كذلك عدة مناطق متفرقة بالشلاتين

و تنوعت موضوعات التثقيف الصحي بين موضوعات مختلفة مثل التنويه عن المبادرات الرئاسيه، والتي تضم الكشف المبكر عن الامراض المزمنه و الاعتلال الكلوي، رعاية كبار السن، صحة المرأة، الام و الجنين، السمعيات

جدري القرود، فيروس كورونا، والانفلونزا

سوء استخدام العقاقير الطبيه

أشاد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحه بالبحر الأحمر بالدور الفعال لفرق التثقيف الصحي بالمديريه مؤكدا علي أهمية رفع الوعي الصحي مما يقلل من انتشار الاوبئه ويسهم في رفع الثقافه الصحيه لدي المواطنين .