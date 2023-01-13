الكشف على 276 مواطنا فى قافلة طبية تابعة لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن إجراء الكشف الطبي على 276 مواطنا فى قافلة طبية، بقرية الحمروين، بمدينة القصير، لمدة يومين، حيث تم إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج والفحوصات مجانا.

وأكد الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، حيث أقيمت القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالحمراوين التابعة لادارة القصير الصحية أمس وأول أمس .

وأكد وميل وزارة الصحة أن تم توقيع الكشف وصرف العلاج لـ 276 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما

تم إجراء 65 فحصا معمليا، وتم إجراء 21 أشعة و سونار، وكذلك تم إجراء 38 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

كما تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.