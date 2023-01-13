سيدات بروب العدالة.. قصة 5 مستشارات جلسن على مكتب رئيس النيابة الإدارية

كتب عبد الله محمود

لعبت المرأة المصرية على مر العصور وعلى طول التاريخ، دورا رئيسيا في كافة المجالات، سواء السياسية أو الاجتماعية أو العملية، وفي محراب العدالة نجد العديد من السيدات اللاتى اعتلين وتقلدن المناصب القضائية في جميع الهيئات التابعة لوزارة العدل "مجلس الدولة، النيابة العامة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، محاكم الجنايات، محكمة الأسرة".

وتعد النيابة الإدارية، هي أكبر الهيئات القضائية التي ضربت هذا المثال والنموذج المشرف لعمل المرأة المصرية في السلك القضائى سواء عن طريق الالتحاق بالهيئة أو تقديمهن للالتحاق بالعمل في مجلس الدولة كقاضيات يجلسن على منصة العدالة.

على مر تاريخ هذه الهيئة القضائية العريقة تقلدن منصب رئيس النيابة الإدارية 5 مستشاراستطعن أن يصلن لهذا المنصب الرفيع، بعد أن قدمن سجلا حافلا من العطاء والتميز والنجاح طيلة مسيرتهن العملية، داخل أروقة هذا المحراب، فضلا عن نجاحهن أيضا في حياتهن الأسرية، واستطعن أن يحققن المعادلة والموازنة بين الحياة العملية والأسرية بنجاح.

- خمس سيدات تقلدن منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية

1 _ المستشارة هند طنطاوي:

المستشارة هند عبد الحليم محمد طنطاوي من مواليد 31 مارس 1936، والتي يعد ترتيبها بين رؤساء الهيئة الذين تعاقبوا عليها الثالث عشر، لكنها في نفس الوقت هي أول رئيس سيدة يتولى منصب رئيس النيابة الإدارية في تاريخها منذ نشأتها في عام 1954، حيث تولت المستشارة هذا المنصب الرفيع في الفترة ما بين 1998/9/10 حتى 2000/6/30

المستشار هند طنطاوى

حصلت المستشارة هند طنطاوي، على ليسانس حقوق عام 1957، ثم أثقلت دراستها القانونية بعدد من خلال الدراسات، حيث حصلت على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1972، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية عام 1973.

تم تعين المستشارة هند طنطاوى رئيس الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم (296) الصادر في 9 / 9 / 1998، وذلك بعد أن تدرجت وتولت عددا من المناصب داخل هيئة النيابة الإدارية بدءا من مساعد نيابة إدارية اعتباراً من 23 /11/ 1958، حتى بلوغها سن المعاش وهى على رأس تلك الهيئة القضائية العريقة.

2 _ المستشارة ليلى جعفر:

تعتبر المستشارة ليلى عبد العظيم جعفر هي الرئيس الرابع عشر لهيئة النيابة الإدارية، وثانى سيدة تتولى هذا المنصب، حيث تولت رئاسة الهيئة بالقرار الجمهوري رقم ( 323 )، وذلك لمدة سنة واحدة خلال ما بين الفترة ما بين 12 يوليو 2000 وحتى 3 يونيو 2001.

المستشار ليلى جعفر

بدأت حياتها العملية 1 يناير 1961 بتولى منصب مساعد نيابة إدارية، وأنتهت في 3 يونيو 2001 كا ثانى سيدة على التوالي تتولى منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

تجمد تولى النساء لرئاسة هيئة النيابة الإدارية منذ ذلك الوقت، حتى عادت مرة آخري لتولى هذا المنصب المرموق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى تعاقبت في عهده 3 سيدات عغلى التوالي لتولى منصب الرئيس.

المستشار رشيدة فتح ألله:

المستشار رشيدة أنور فتح الله رئيس هيئة النيابة الادارية الثالث والعشرون، والتي تولت رئاسة الهيئة منذ 1 يوليو 2017، وحتى 14 سبتمبر 2017 لمدة 3 شهور فقط لتصبح بذلك أقصر فترة رئاسة في تاريخ الهيئة.

المسارة رشيده فتح ألله

ولدت المستشار رشيده فتح ألله في 14 سبتمبر 1949، حيث حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1969 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، لتلتحق عقب حصولها على المؤهل بالعمل بالهيئة فى 18 نوفمبر 1970 مساعد نيابة إدارية، لتنهى حياتها العملية داخل النيابة الإدارية بعد أن تدرجت في العديد من المناصب الهامة بالنيابة كرئيس للهيئة في 14 سبتمبر 2017 كأقصر مدة رئاسة لها.

المستشار فريال قطب:

المستشارة فريال حميده قطب الرئيس الرابع والعشرون لهيئة النيابة الإدارية، والتى تولت رئاسة الهيئة ابتداء من 14 سبتمبر 2017 خلفا للمستشارة رشيدة فتح ألله، والتي أنتهت في 30 يوينو ، و2018، وتعتبر أيضا أول سيدة تم تعينها بمنظومة العدالة المصرية.





لامستشارة فريال قطب

ولدت المستشار فريال قطب في 4 مايو 1948، حيث حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1970 بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف، وتعتبر من أوائل الخريجات من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، فهى من الرعيل الأول من السيدات اللائي تم تعيينهن وكيلاً للنيابة الإدارية في عام 1971.

استهلت عملها بهيئة النيابة الإدارية في عام 1971 وكيلاً للنيابة الإدارية للهيئات بمحافظة الإسكندرية، وتدرجت في المناصب القضائية حتى عينت كأول سيدة بمنظومة العدالة المصرية قاطبة بمنصب مدير النيابة الإدارية للتعليم بالإسكندرية ، ثم مديراً للنيابة الإدارية للهيئات بمحافظة الإسكندرية ، ثم مديراً للنيابة الإدارية للصحة بالإسكندرية (القسم الرابع) ، ثم مديراً للنيابة الإدارية للإدارة المحلية بمحافظة الإسكندرية.

حتى أنهت حياتها العملية داخل أروقة هذه النيابة الإدارية في 30 يوينو 2018.

المستشار أمانى الرافعى:

المستشارة أماني محمد بدر الدين الرافعي الرئيس الثالث على التوالي خلفا لكل من المستشارة رشيده فتح ألله، والمستشارة فريال قطب، وخامس سيدة تتولى هذا المنصب، والخامس والعشرون في تاريخ الهيئة، حيث تولت منصب رئيس النيابة في 1 يوليو 2018، وأستمرت رئاستها للهيئة لمدة عام أنتهت في 30 يونيو 2019.

المستشارة أمانى الرافعى

ولدت المستشارة أماني الرافعى في 11 فبراير 1949، حيث حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية بتقدير جيد جداً عام 1971، ثم حصلت على درجة الماجستير في القانون العام من ذات الكلية عام 1973،

وتم تعيينها بوظيفة مساعد نيابة إدارية عام 1975 حيث عملت بالعديد من النيابات الإدارية بمحافظة الإسكندرية، حتى تم اختيارها للعمل بالمكتب الفني بالإسكندرية عام 1988.