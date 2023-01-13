رئيس مياه الأقصر يكشف تفاصيل المشروعات القومية فى القرى والنجوع

الأقصر – أحمد مرعى

كشف المهندس محمد يحيى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل المشروعات التى تمت على مدار الفترة الماضية، حيث تعمل الشركة على قدم وساق لإدخال مشروعات المياه والصرف الصحى لكل القرى والنجوع، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة".

ويضيف المهندس محمد يحيى أنه فى قطاع مياه الشرب تم خلال الفترة الماضية التسليم لتوسعات محطة مياه أرمنت مرحلة ثانية 34 ألف م3 / يوم، لتصبح بطاقة 68 ألف م 3/ يوم بتمويل الصندوق الإنمائى العربى الكويتى، فى يوليو 2021 وجارى أعمال التسليم النهائى، وتم التسليم النهائى لمحطة مياه إسنا الجديدة - الشيخ مسكين، وتم التسليم الجزئى للشبكات يناير 2019، والتى تخدم 300 ألف نسمة.. بطاقة 61 ألف م3/يوم، وجارٍ التسليم الكلى للشبكات، وجارٍ العمل بمحطة مياه الطود المدمجة 10 الف م3/ يوم بنسبة تنفيذ 60%.

وأوضح رئيس شركة مياه الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه فى قطاع الصرف الصحى تم إنهاء محطة رقم (1) صرف صحى إسنا وجارى تجارب التشغيل، وتم إنهاء صرف صحى النجوع بحرى (محطة رفع) بإسنا، وجارى تسليم شبكاتها بالكامل بتكلفة قدرها 70 مليون، والتى كانت متوقفة منذ عام 2010، والتى تخدم 28 ألف نسمة، وتم التسليم الابتدائى للمرحلة الأولى لمحطة المعالجة لصرف صحى الطود الجديده، وجاري العمل بالمرحلة الثانية، وتم الاستلام الابتدائى للمحطة الرئيسية، وجارى العمل بخط الطرد بنسبة تنفيذ 70% بطاقة 4 ألف م3/يوم.

كما يجرى العمل بصرف الطود القديمة (5 محطات رفع + شبكات + خطوط طرد ) بنسبة تنفيذ 60% بطاقة 7/10.5م3/يوم، وجارٍ العمل بصرف صحى الطارف القديمة بالقرنة بنسبة تنفيذ 60% (محطة رفع )، وجارٍ العمل بتوسعات محطة معالجة الرواجح بنسبة 35% ، وصرف صحى الضبعية بنسبة 20%، وتم نهو صرف صحى البياضية رواج بطاقة 6 الف م3/يوم، وتم تسليم محطة رفع الحمزية وخط الطرد جارى العمل فى نهو الشبكات بطاقة 9 ألف م3/يوم، وجارى العمل بصرف البغدادى بنسبة تنفيذ 65%.. بطاقة 9 ألف م3/يوم، وجارى العمل بصرف صحى البنى والترعة والقباحى الشرقى بنسبة تنفيذ 75% وبقيمة تعاقدية 300 مليون (محطات رفع + شبكات)، وجارى العمل بصرف الرياينة بأرمنت بنسبة تنفيذ 90% (محطة رفع تصرف على معالجة ارمنت)، وجارى العمل بصرف صحى المحاميد قبلى وبحرى بأرمنت بنسبة تنفيذ 60% ، وجارى العمل بصرف صحى الديمقراط بأرمنت بنسبة تنفيذ 48%، والرزيقات قبلى بنسبة تنفيذ 75%والرزيقات بحرى بنسبة تنفيذ 80%، وجارى العمل بصرف صحى الزينية قبلى بنسبة تنفيذ 75% بطاقة 22/33 ألف م3/يوم، وتم النهو والتسليم الإبتدائى لمحطة الرفع بالمدامود (إسكان اجتماعى ).