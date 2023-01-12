مياه دمياط: لقاءات جماهيرية وزيارات وجولات ميدانية بقرى المبادرة الرئيسية "حياة كريمة"

قام فريق المشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط بالعديد من الأنشطة المجتمعية المكثفة بقري حياة كريمة حيث تم إستهداف عدد قرى وقد تنوعت الأنشطة حيث شملت العديد من اللقاءات الجماهيرية بحضور مؤسسات المجتمع المدني وممثلي الجمعيات الاهلية والجهات التنفيذية.

كما تم تدريب العديد من الكوادر البشرية لعدد من الجمعيات الأهلية على المسوح المجتمعية ونشر الوعى المجتمعي بالقرى المستهدفة كما تم عمل قياس رأى مجتمعى ببعض قرى المرحلة الأولى لمشروعات " حياة كريمة " لقياس مدى الوعى المجتمعى وحث المواطنين للحفاظ على الاستثمارات والمشروعات القومية التى توفرها الدولة من أجل تطوير قرى الريف المصرى وكذلك عمل زيارات ميدانية لطلبة المدارس للتعرف على مراحل التنقية والتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة .

يأتي‘ ذلك استكمالا للدور المجتمعي الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط وفي إطار المخطط الزمني المحدد والخاص بمشروعات البرنامج الرئاسي "حياة كريمة" وبناء على توجيهات من العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد ،رئيس مجلس الإدارة بضرورة تكثيف الانشطة المجتمعية بالقري الجاري العمل بمشروعات البرنامج الرئاسي بها.

كما نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، قافلة مائية شاملة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بقرية كفر سليمان بمركز كفر سعد إحدى القرى المنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة "المرحلة الأولى"، بمشاركة الوحدة المحلية بالقرية وجميع الهيئات من الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف والمجلس القومى للسكان ومجمع إعلام دمياط ومديرية التربية والتعليم والبيئة بالمحافظة ومديرية الرى.

واكد رئيس شركة مياه الشرب على أهمية دور إدارات التوعية والمشاركة المجتمعية والإعلام فى تنفيذ حملات التوعية واللقاءات الجماهيرية مع المواطنين واستقصاءات الرأى وورش السباكة وتوعية المواطنين بالحفاظ على المشروعات القومية المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة.