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رئيس المركز الأوكرانى للحوار: سوليدار لم تسقط بالكامل فى يد الجيش الروسى

الجمعة، 13 يناير 2023 02:03 م
رئيس المركز الأوكرانى للحوار: سوليدار لم تسقط بالكامل فى يد الجيش الروسى اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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علق عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، على انتشار الجيش الروسي، في مدينة سوليدار الأوكرانية.

وقال "أبو الرب"، خلال مداخلته عبر خاصية "سكايب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن نائب وزير الدفاع الأوكراني، أكد صباح اليوم، أن المدينة لم تسقط بالكامل في قبضة الجيش الروسي.

وأضاف، أن ما حدث في سوليدار، هو اقتحام قام به الجيش الروسي، مستطردا أن هذا لا يمنع أن هناك سيطرة حدثت من الجيش الروسي على المدينة.

وتابع، أن هناك مؤشرات تتجه نحو انسحاب تكتيكي للجيش الروسي من المدينة الأوكرانية إلى الجهة الغربية، مشيرا إلى أنه حتى وإن حدث سقوط للمدينة في يد القوات الروسية فإنه لن يؤثر على سير المعركة.

وأردف، أنه في الوقت نفسه، فإن سقوط سوليدار يعني تضييق الخناق قليلا على مدينة باخموت الأوكرانية، والتي تستهدف روسيا إحكام قبضتها عليها في المقام الأول، ومن ثم السيطرة على الإقليم.

 


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