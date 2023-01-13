اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ضابط مخابرات أمريكى: عام 2023 لا يحمل بشائر خير لأوكرانيا

الجمعة، 13 يناير 2023 04:00 ص
ضابط مخابرات أمريكى: عام 2023 لا يحمل بشائر خير لأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، في مقال لصحيفة Consortium News أن عام 2023 لا يبشر أوكرانيا بالخير.

وقال ريتر: "الحسابات لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا. لا يبدو أن الناتو والولايات المتحدة قادران على الحفاظ على شحنات الأسلحة بنفس الحجم".

وأضاف أن غالبية المعدات العسكرية التي نقلها الغرب إلى أوكرانيا دمرت وحتى إذا وافقت الدول الأعضاء في الناتو على طلبات كييف الرسمية للإمدادات الجديدة، فإنها ستكون محدودة للغاية.

وأعلن أوليج سوسكين، مستشار رئيس أوكرانيا الأسبق، أنه لم يعد لدى كييف القوة والتسليح للحفاظ على مواقعها بعد سيطرة الجيش الروسي على سوليدار، لافتا إلى أنه "ما من شيء حسن على الجبهة".


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