دراسة تبحث تأثير أعراض أمراض القلب على الصحة البدنية والنفسية

كتبت فاطمة ياسر

وجدت دراسة جديدة بقيادة باحثين في معهد سميدت للقلب في سيدارز سيناي أن أعراض حالة القلب و الأوعية الدموية الشائعة بشكل متزايد والمعروفة باسم نقص التروية مع وجود انسداد في شرايين تاجية يمكن أن تؤثر سلبًا على نوعية حياة الشخص، مع آثار سلبية على الجسم، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress”.”.

ووجدت النتائج ، التي نُشرت في المجلة الدولية لأمراض القلب ، أن أعراض انسداد الشرايين التاجية لدى المرضى ، والتي تشمل ألم الصدر ، والضغط ، أو عدم الراحة وضيق التنفس - لم تؤثر فقط على حياتهم المنزلية ، وحياتهم الاجتماعية ، وصحتهم العقلية ، بل أثرت أيضًا على نظرتهم العامة للحياة، وحياتهم الجنسية ، وعلاقتهم بشريكهم أو زوجاتهم ، وحياتهم العملية .

ومما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين في الدراسة خفضوا ساعات عملهم أو توقفوا عن العمل ، وتقاعد 47.5٪ مبكرًا ، وتقدم 38.4٪ بطلب للحصول على إعاقة ، وغيّر ثلثهم تقريبًا وظيفتهم أو دورهم ، مما أدى إلى انخفاض الأجور.

وارتبط العيش مع انسداد الأشرايين التاجية أيضًا بانخفاض كبير في القدرة الوظيفية ، يمكن مقارنته بفقدان القدرة على القيام بالأعمال المنزلية الخفيفة ؛ ارتداء الملابس أو الاستحمام أو استخدام المرحاض بشكل مستقل ؛ أو السير في المبنى.

وتم إجراء استطلاع على أكثر من 1500 عضو من مجموعة انسداد الشرايين لدعم المرضى في أواخر عام 2021 وطُلب منهم مقارنة جوانب حياتهم اليومية قبل وبعد ظهور أعراضها.

وتم تضمين ردود ما يقرب من 300 مريض في المسح ، بمعدل استجابة 21٪، وشكلت النساء ، اللواتي تؤثر عليهن انسداد الشرايين في الغالب ، 91 ٪ من المجيبين.

وقالت جولاتي ، التي تشغل أيضًا كرسي أنيتا دان فريدمان في طب القلب والأوعية الدموية للمرأة والبحوث ، إنه كان هناك سابقًا مؤلفات منشورة محدودة حول انسداد الشرايين ونوعية الحياة.

وهناك حالات مختلفة يكون فيها تدفق الدم إلى القلب منخفضًا أو مقيدًا، و نظرًا لأن التدريب التقليدي في طب القلب ينصح الأطباء بالبحث عن انسدادات في الشرايين التاجية عند تشخيص مرض الشريان التاجي ، يتم التغاضي عن انسداد الشرايين عادةً على أنه حالة قلبية.

ووفقًا للباحثين في الدراسة ، تشير التقديرات إلى أن 2 من كل 5 مرضى يعانون من آلام في الصدر لديهم شرايين تاجية غير انسداد، وعلى الرغم من أن إرشادات ألم الصدر الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية والكلية الأمريكية لأمراض القلب قد وسعت مؤخرًا تعريف مرض الشريان التاجي ليشمل كلا من الانسداد وغير الانسدادي - وشملت مسارًا لتشخيص انسداد الشرايين إلا أن التقدم في التشخيص والعلاج المناسب لها يعد بطيئًا.

وأفاد ما يقرب من نصف المرضى الذين شملهم الاستطلاع أنهم يعيشون مع أعراضها و لمدة تصل إلى 10 سنوات قبل التشخيص ، وأكثر من نصفهم قد أجروا ثلاث استشارات على الأقل مسبقًا، و تم إخبار ما يقرب من 78 ٪ أن أعراضهم لم تكن قلبية ، مع إبلاغ 54 ٪ أن أعراضهم مرتبطة بالارتجاع.

وتمت إحالة حوالي ثلثهم إلى طبيب نفسي بسبب أعراضهم ، ووُصف نصفهم تقريبًا بمضادات الاكتئاب، وبمجرد تشخيصهم ، أفاد معظمهم أنهم رأوا ثلاثة أطباء قلب على الأقل لتلقي العلاج، و خضع أقل من ثلث المستجيبين لاختبارات مناسبة لتحديد أفضل علاج لهم.