اليوم السابع
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خليك واعى.. لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائى فى العام الدراسى القادم

الجمعة، 13 يناير 2023 02:47 م
خليك واعى.. لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائى فى العام الدراسى القادم خليك واعى

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي القادم 2023/2024، تواصل المركز  مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
 
خليك واعى.
خليك واعى
 
 
 
الشائعة:
صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائى اعتباراً من العام الدراسى 2024/2023
 
الحقيقة:
- أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائى اعتباراً من العام الدراسى القادم
 
- لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن
 
- شددت الوزارة على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أى تغيير سواءً فى مرحلة التعليم الأساسى أو المرحلة الثانوية
 
- ناشدت الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية

الصف السادس الابتدائي

مجلس الوزراء

التربية والتعليم

مصطفي مدبولي

اليوم السابع بلس

خليك واعى



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