توريد أول سيارة إسعاف مجهزة عناية مركزة بمستشفى الجراحات الجديد بجامعة طنطا

نجحت إدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أحمد محمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، فى التعاقد على توريد أول سيارة إسعاف مجهزة عناية مركزة بمستشفى الجراحات الجديدة بمستشفيات جامعة طنطا .

وأشاد الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، بتوريد أول سيارة إسعاف مجهزة عناية مركزة بمستشفى الجراحات الجديدة بأفضل التجهيزات والأمكانيات الطبية فى ظل الدعم من الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا لتنضم إلى أقرانها من سيارات الإسعاف بالمستشفيات الجامعية .

جدير بالذكر أن السيارة ذات تجهيز هندسى وطبى بمواصفات طبقا لشروط هيئة الإسعاف المصرية حيث بها عزل كابينة المرضى بالكامل بمواد مقاومة للمياه والبكتريا وشحن الكهرباء وبها وحدات تخزين ( صيدلية ) لحفظ الأجهزة والمستلزمات الطبية مصنوعة من مواد عالية الجودة وبها بار بطول الكابينة معلق فى السقف وفيها تغطية أرضية بمواد عازلة سهلة التنظيف ضد الحرارة والبرودة ومقامة للإنزلاق وللشحنات الكهربائية من مادة الفينيل المقوى وبها نظام أكسجين مكون من 3 مخرج بالمرطب والفلوميتر متصلين بـ2 أنبوبة سعة 10 لتر و2 أنبوبة سعة 2 لتر و6 أقنعة تنفس أحادية الاستخدام.

كما تحتوى السيارة على كرسى طبيب عالى الجودة وكنبة جانبية تسع لـ3 أفراد وبها أجهزة طبية كاملة وهى جهاز مونيتور لقياس العلامات الحيوية وجهاز تنفس صناعى وجهاز صدمات لإنعاش القلب وجهاز رسم القلب وجهاز شفط وجهاز لقياس الضغط وجهاز لقياس السكر وترولى لنقل مريض يصل وزنه لـ 200 كيلو جرام .