تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ البيع وتحرير 50 مخالفة بكفر الشيخ

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم ضبط 50 مخالفة تموينية متنوعة وذلك خلال حملات تم شنها بمراكز المحافظة، وذلك في إطار جهود مجالس المدن و مديرية التموين والإدارات التموينية التابعة لها، برئاسة رؤساء مدن" بيلا، الحامول، فوه، دسوق، بلطيم، البرلس، فوه، مطوبس، الرياض، البرلس، سيدي سالم، سيدي غازي، مسير، كفر الشيخ" وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لذلك من بينها،محاضر لعدم الاعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من التسعيرة المقررة وشهادات صحية وعدم وجود فواتير ومنتجات مجهولة المصدر ونظافة ،وغيرها، وذلك لتوقيع العقوبات على المتاجرين بحقوق المواطنين، وفرض الإنضباط والقضاء على جميع صور التلاعب، فضلاً عن مصادرة الكمية المضبوطة والتحفظ عليها.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن السلع المضبوطة يتم بيعها بتسعيرة خارجية مغالاة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهول المصدر وآخرى ومنتهي الصلاحية حيث يتم التعامل معها بمعرفة الجهات المختصة وإحالة المحاضر للنيابة.



جانب من متابعة الاسواق



متابعة توافر السلع