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تعليم كفر الشيخ يعلن التسجيل الإلكتروني لاستمارة امتحانات الثانوية العامة 2023

الجمعة، 13 يناير 2023 01:26 م
تعليم كفر الشيخ يعلن التسجيل الإلكتروني لاستمارة امتحانات الثانوية العامة 2023 محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تلقت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إشارة بالإعلان عن بدء فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام مرحلة  الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، وذلك يوم الأحد، الموافق 15 يناير، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير المقبل 2023، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بنشر رابط التقدم، في كافة الصفحات الرسمية للمحافظة، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

 

وستتم إتاحة فرصة فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة بعد استلام كل طالب للبريد الإلكتروني الموحد الخاص به من  خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكترونى: https://office365.emis.gov.eg

 

 سيتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال  الموقع  الإلكترونى:

https://moe-register.emis.gov.eg/

 

ومن المقرر بدء امتحانات شهادة  الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022\2023 يوم 10 يونيو القادم والتي من المقرر أن تستمر  لمدة شهر كامل.

 

 


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