"تعليم أسوان": 8162 طالبا يستعدون لامتحانات الصف الأول الثانوى بالمدارس غدا

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة ب امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى "العام" للعام الدراسى 2023/2022، والتى تنطلق غدًا السبت الموافق 14 يناير بالنسبة للصف الأول، وبعد غدًا الأحد الموافق 15 يناير بالنسبة للصف الثانى.

ومن جانبه أكد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المدارس جاهزة تمامًا لاستقبال الطلاب ، حيث تمت أعمال النظافة الشاملة وإعداد قوائم اللجان وتجهيز الكنترولات، والتأكد من صلاحية الكاميرات، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته، وغرف فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة لمتابعة سير العملية الامتحانية.

وأضاف عبد الكريم لطفى، أنه خلال الفترة الماضية تم عقد سلسلة من الاجتماعات، سواء المباشرة أو عبر الكونفرانس الافتراضى، بجميع المعنيين بامتحانات الأول والثانى الثانوى، للتأكيد على ضرورة إلتزام الجميع بتنفيذ التعليمات الخاصة بطريقة إدارة الامتحانات، وفقًا للكتاب الدورى رقم 49 الصادر فى نوفمبر ٢٠٢٢.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن الامتحانات ستكون بنسبة 85 % بنظام الاختيار من متعدد، و 15 % أسئلة مقالية، أنه تم التنبيه على لجان النظام والمراقبة التي تم تشكيلها في المدارس، بضرورة الإلتزام بالآتى فيما يخص الامتحانات الورقية "بدء الامتحان الورقى في نفس توقيت الإمتحان الإلكتروني وفقًا للجدول المعلن - مراعاة أن الفئات المستهدفة للامتحان الورقي هم الطلاب المنتظمين والخدمات ممن ليس لديهم جهاز تابلت وطلاب المنازل والدمج - أن يتم التصحيح داخل المدرسة".

وأشار، إلى أنه بالنسبة للامتحانات الإلكترونية على مسئول التطوير "مراقب الامتحان" طباعة أكواد الطلاب الخاصة بالامتحانات والاحتفاظ بها وتوزيعها على الطلاب في نفس يوم الامتحان والتأكد من صلاحية تابلت الطالب وأن يكون محدث بأخر اصدار وفي حالة حدوث مشكلات يتم تسجيلها في الشيت الخاص بذلك.

وتابع، بأن المديرية ممثلة فى مركز التطوير ستقوم بتوفير فريق الدعم من "أخصائى التطوير التكنولوجى" بكل مدرسة لمساعدة الطلاب على دخول المنصة وحل أى مشكلة تقنية قد تواجه الطالب.

وفى حال تعذر دخول الطالب على الامتحان لأى سبب تقنى يتم إقراره من قبل أخصائى التطوير بالمدرسة، يتم تحرير محضر رسمى للطالب داخل المدرسة وإخطار غرفة عمليات الإدارة التعليمية التابع لها الطالب "وذلك بعد توقيع كل من أخصائى التطوير وعضوى الملاحظة باللجنة والمراقب الأول على المحضر"، يتم امتحان الطالب بعد ذلك ورقيًا .

وبالنسبة لطلاب "المنازل والدمج والمجندين والسجون والمرضى" سيتم امتحانهم ورقيًا وفق المواصفات الفنية التى أقرتها الوزارة.

ولفت إلى أنه فيما يخص طباعة الامتحانات الورقية أو الجزء الورقى 15 % للامتحانات الإلكترونية، تم التنبيه على المعنيين بضرورة وضوح ورقة الأسئلة وأن تكون وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وبالنسبة لورقة المفاهيم الاسترشادية سيتم توزيعها على الطلاب.

يذكر أن جميع طلاب نقل الثانوى "منتظمين - خدمات - منازل - دمج - مكفوفين" بجميع المدارس "الرسمية - الرسمية لغات - الخاصة - المكفوفين - الرياضية" سيؤدون امتحانهم غدًا وبعد غد أمام 66 مدرسة، ويبلغ إجمالى عدد طلاب الصف الأول 8162 طالب وطالبة، بينما يبلغ اجمالى عدد طلاب الصف الثانى 6510 طالبا وطالبة.