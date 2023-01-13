تعرف على جهود الوحدات المحلية فى متابعة خطة الرصف الجديدة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى الحالى للوقوف على آخر المستجدات وتقديم الدعم اللازم لضمان نهو الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة .

حيث تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بالقطاع الأول بطريق (16) العراقية- نادر بطول (٢٣)كم ، فضلا عن متابعة الرصف بطريق "25" ( الشهداء /كفر عشما /العراقية /منشأة سلطان) بطول (7) كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وكذا فرد وتسوية طبقة الأساس بشارع داير الناحية بقرية ساحل الجوابر بطول(١٧٦٠) م بداية من المدرسة الإبتدائية المشتركة وحتى مدرسة النصر الإعدادية عقب الإنتهاء من توصيل كافة المرافق بالشارع وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، فيما تابع رئيس المدينة قطع الفرمة وإزالة الأرصفة المتهالكة بشارع فرن الأهرام بطول ١٥٠ متر بداية من شارع كمال النجار حتى شارع المحكمة تمهيدا لتركيب البلاط الإنترلوك ، وكذا متابعة أعمال التطوير بمنطقة السنترال من ازالة الإشغالات والأرصفة القديمة استعدادا لتركيب بلاط الانترلوك بشوارع (متفرع من بور سعيد (منطقة سيدى قيده) ، وخلف مدرسة سرسنا بطول ١٥٠ متر ، ومدخل مدرسة سرسنا بطول ١٥٠ متر ) ، بالإضافة إلى متابعة أعمال تركيب البلدورات بشارع ماكينة سراج الدين بدايةً من كشك البريدي حتى سيدي حميد بطول ٥٠٠ متر .

وأشارت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور إلى أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية و بالتنسيق مع إدارة المرور فقد تم غلق كوبرى الباجور العلوى اتجاه " القاهرة / شبين الكوم " أمام حركة المركبات والمارة تمهيداً لتسليم الموقع للهيئة العامة للطرق والكبارى للبدء فوراً في أعمال الصيانة الشاملة للكوبرى ، لافتاً إلى أنه من المقرر إجراء صيانة كاملة للكوبرى من إزالة وتكسير البلاطات الخرسانية العلوية المتهالكة والويبات وإعادة رصفها وإعداد طرق بديلة من خلال شارع بنها مرورا بكوبري عوض حسن ثم مصرف أم خليفة متجها الي مدينة شبين الكوم لمنع الاختناقات المرورية وتسهيل حركة المواطنين.

وفى مركز بركة السبع ، تابع رئيس الوحدة المحلية الأعمال التمهيدية من قطع الفرمة بمتفرعات شارعى النصر وبورسعيد تمهيدا لتركيب بلدورات الأرصفة الجانبية بالشارع ، فضلا عن متابعة أعمال تركيب البلدورات بشارع الجيش للبدء في أعمال الرصف ، وذلك ضمن خطة الإستثمارية للعام المالى الحالى بواقع (7) شوارع ومتفرعاتهم بنطاق بركة السبع لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف اللمسات النهائية لتطوير ورفع كفاءة طريق البطحة القبلية وأعمال الإنارة العامة بممشى منوف الجديد بطول 1 كم تمهيداً للإفتتاح وذلك عقب الإنتهاء من صب الطبقة الخرسانية المطبوعة وتركيب البرجولات والمساحات الخضراء ومقاعد المواطنين لخلق متنفس حيوي للأهالى .

فيما تابعت رئيس حى شرق شبين الكوم أعمال تركيب بلاعات الأمطار بشارع الورش عقب الإنتهاء من أعمال الرصف، مؤكدا إلى المتابعة الميدانية لأعمال تطوير المناطق الغير مخططة بنطاق الحى بواقع (80) شارع ومتفرعاتها بمنطقة كفر المصيلحة وميت خاقان وكذا الشوارع الرئيسية بنطاق حي شرق شبين الكوم بتكلفة إجمالية (130) مليون جنيه.

ومن وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميدانى لمتابعة خطة الرصف الجديدة وبذل المزيد من الجهد والتواصل مع الشركات المنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة وتحقيق معدلات إنجاز مرضية كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة والمساهمة في تسهيل الحركة المرورية والتجارية بالمحافظة بهدف الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .